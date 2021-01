Energia: Bulgaria, società gas finalizza accordo per quota in terminal Gnl greco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un tempo, nei secoli passati, questo porto è stato oggetto di guerre. Oggi è un esempio di quanto lontano possiamo spingerci nella coesistenza pacifica e nella cooperazione economica a vantaggio non solo dei nostri due popoli, ma anche della più ampia regione balcanica", ha osservato il capo del governo di Atene parlando di "vantaggi geopolitici" da questa cooperazione. "Oggi, con la firma di un accordo, prende il via un grande investimento con l'obiettivo finale di trasformare il porto della Grecia orientale in un hub energetico globale", ha affermato Mitsotakis rimarcando l'orizzonte temporale del 2022 per le prime forniture di Gnl. "Il gas sarà liquefatto e sarà collegato con le reti nazionali del gas naturale; da là (dal terminal di Alessandropoli) sarà portato tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023 verso la Grecia, la Bulgaria e l'intera Europa sud orientale e centrale", ha affermato il premier greco Mitsotakis. "La Bulgaria è un azionista del progetto per il terminal di Gas naturale liquefatto (Gnl) nella città greca di Alessandropoli", ha annunciato da parte sua il primo ministro bulgaro. "Il progetto è estremamente importante per la sicurezza energetica della regione e per la diversificazione nell'intera regione", ha affermato Borisov dopo la firma dell'accordo con Mitsotakis. (segue) (Seb)