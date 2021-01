Energia: Bulgaria, società gas finalizza accordo per quota in terminal Gnl greco (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto Igb, che è sviluppato da Icgb Ad - joint venture 50-50 tra Igi Poseidon Sa e Bulgarian Energy Holding (Beh) –, è parte, con i progetti Poseidon ed Eastmed, di in un sistema di infrastrutture promosso da Igi Poseidon che contribuisce all'ampliamento del Corridoio sud del gas e alla diversificazione di rotte e di fonti di gas verso l'Europa a sostegno degli obiettivi di sicurezza energetica, competitività e sostenibilità dell'Unione europea. La capacità iniziale dell'Igb sarà di 3 miliardi di metri cubi di gas l'anno. Il costo stimato dell'interconnettore è di circa 240 milioni di euro. Il Tap, ultimo tratto del Corridoio meridionale del gas, si collegherà al Tanap al confine turco-greco e attraverso Grecia, Albania e il Mare Adriatico arriverà nelle coste pugliesi. Gli azionisti del Tap sono: Bp (20 per cento), Socar (20 per cento), Snam (20 per cento), Fluxys (19 per cento), Enagas (16 per cento) e Axpo (5 per cento). Il Tap sarà lungo 878 chilometri di cui 550 in Grecia; 215 in Albania; 105 nel Mare Adriatico; e 8 in Italia. Lo Iap, invece, è un progetto che coinvolge diversi paesi balcanici – Albania, Montenegro, Bosnia-Erzegovina e Croazia – e prevede il collegamento delle rispettive reti di distribuzione del gas. L'infrastruttura energetica sarà collegata al Tap. (segue) (Seb)