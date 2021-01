Energia: Bulgaria, società gas finalizza accordo per quota in terminal Gnl greco (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capacità del gasdotto si aggirerà intorno ai 5 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Lo scorso 26 marzo è terminata la fase delle offerte vincolanti nell'ambito dei test di mercato sul terminal di gas naturale liquefatto (Gnl) offshore di Alessandropoli. Secondo un comunicato diramato allora da Gastrade le offerte pervenute hanno un profilo aggregato di lungo termine di 15 anni per un valore annuale di 2,6 miliardi di metri cubi di gas: società greche e internazionali, così come consumatori finali, hanno infatti confermato il loro interesse nel prenotare alcune quote della capacità di rigassificazione del terminal Gnl di Alessandropoli. "La risposta del mercato ai test del terminal è stata molto soddisfacente ed ha superato di molto quelle registrate in casi similari di nuovi progetti a gas presentati recentemente", si legge nel comunicato stampa. "Si tratta di un passo cruciale verso la concretizzazione del progetto" e verso "il rafforzamento della diversificazione energetica e nella sicurezza delle forniture della Grecia, dei Balcani e dell'intera Europa sud orientale", ha commentato il direttore gestionale di Gastrade, Konstantinos Spyropoulos. I test di mercato sono stati condotti sotto la supervisione dell'Autorità di regolamentazione ellenica per l'energia in linea con le linee guida contenute nelle direttive europee in materia. (Seb)