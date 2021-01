Sanità: un nuovo software per l'analisi genomica del Sars-CoV-2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Applicando CorGAT a più di 50mila sequenze genomiche, gli autori dello studio sono stati in grado di delineare le dinamiche evolutive di Sars-CoV-2 e di individuare le regioni del genoma che accumulano più mutazioni. "La parte più variabile del genoma di Sars-CoV-2 è associata a un elemento di struttura secondaria noto come s2m, che in questo coronavirus sembra avere una struttura meno efficiente e definita rispetto a quella osservata in altri virus dello stesso tipo", continua Pesole. "Benché le implicazioni funzionali di queste osservazioni non siano completamente chiare è indubbio che l'applicazione su larga scala di CorGAT e di strumenti simili faciliterà lo studio dei possibili effetti delle nuove varianti nel genoma di Sars-CoV-2, contribuendo indirettamente anche alla progettazione di farmaci e vaccini". La rapida identificazione di ceppi virali emergenti o di varianti genetiche potenzialmente associate a nuove caratteristiche è uno degli obiettivi più importanti della "sorveglianza genomica": lo studio del genoma dei patogeni, e si applica, ad esempio, per l'identificazione e caratterizzazione delle cosiddette "nuove varianti del virus", venute recentemente alla ribalta. "La sorveglianza genomica rappresenta una delle prime linee di difesa per il controllo della diffusione dei patogeni umani ed è una risorsa fondamentale per lo sviluppo di terapie e vaccini", conclude il ricercatore Cnr-Ibiom. Lo strumento è stato realizzato con il supporto della piattaforma cloud https://laniakea-Elixir-it.github.io/Laniakea, resa disponibile dalla Compute Platform del nodo italiano dell'Infrastruttura di ricerca europea Elixir per le Scienze della vita, coordinata dal Cnr sotto la responsabilità di Pesole. Hanno partecipato alla ricerca, per Cnr-Ibiom: Graziano Pesole, Matteo Chiara, Federico Zambelli, David S. Horner, Marco Antonio Tangaro; per il dipartimento di Bioscienze dell'Università degli Studi di Milano: Matteo Chiara, Federico Zambelli, David S. Horner e Pietro Mandreoli; per Università degli Studi di Bari: Graziano Pesole (Com)