Regno Unito: incontro inaugurale con Ue rimandato causa polemica su status diplomatico

- L'incontro inaugurale tra la delegazione diplomatica britannica a Bruxelles e i vertici dell'Unione europea è stato "rimandato" in risposta alla polemica sullo status diplomatico dell'ambasciatore Ue a Londra. All'ambasciatore non sono stati sinora riconosciuti i privilegi diplomatici sulla base del principio che "l'Unione europea non è uno Stato sovrano". Lindsay Croisdale-Appleby, nuovo rappresentante diplomatico di Londra presso l'Ue, avrebbe dovuto incontrare il capo dello staff del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nella giornata di ieri, 28 gennaio. Tuttavia, il colloquio è stato rimandato "a data da destinarsi". Il Regno Unito si è sinora rifiutato di garantire all'ambasciatore dell'Ue a Londra, il portoghese Joao Vale de Almeida, e al suo staff, i privilegi e le immunità normalmente garantiti ai rappresentanti diplomatici in missione in conformità al diritto internazionale. Tuttavia, l'affermazione britannica secondo cui i rappresentanti dell'Ue non possono vedersi garantiti tali privilegi in quanto "non rappresentanti di uno Stato sovrano" stride con la prassi osservata dagli altri 142 Paesi nel mondo dove l'Unione europea ha missioni diplomatiche in corso, in cui tali immunità vengono invece garantite. L'Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell, ha affermato come la decisione di Londra non fosse "un segnale amichevole", sottolineando che "non ci sono buone prospettive se le cose continuano così". (Rel)