Credito: Spagna, nel 2020 per Bbva utili di 1,3 miliardi euro, -62,9 per cento base annua

- La banca spagnola Bbva ha registrato un utile netto di 1,3 miliardi di euro nel 2020, il 62,9 per cento in meno rispetto a quello precedente a causa delle forti restrizioni legate alla pandemia del coronavirus. Secondo quanto riportato dall'istituto di credito in una nota, tuttavia, nel quarto trimestre è stato raggiunto il miglior risultato degli ultimi due anni permettendo di lasciarsi alle spalle i mesi più duri del Covid-19. Il Messico ha contribuito al 45 per cento dei profitti, la Spagna al 15 per cento, la Turchia al 14 per cento e gli Stati Uniti e l'America Latina all'11 per cento. Nel corso del 2020, Bbva ha aiutato tre milioni di clienti colpiti dalla crisi economica con 63 miliardi di euro tra linee di credito pubbliche e moratorie. (Spm)