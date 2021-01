Roma: Raggi, riqualificate in tre anni 131 palestre scolastiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono 131. Sto parlando delle palestre scolastiche che dal 2017 a oggi abbiamo riqualificato". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Pensate che per anni tanti studenti non hanno potuto fare attività sportiva a scuola perché gli spazi non erano sicuri o adeguati. Oggi, invece, nelle scuole di Roma ci sono 131 Palestre nuove, perfettamente funzionanti e sicure, con pavimenti rinnovati, impianti elettrici a norma, attrezzature sportive adatte. Proprio ieri sono andata a visitare una di queste strutture nella scuola Saffi, nel quartiere San Lorenzo. Uno spazio molto bello finalmente a disposizione di tutti i piccoli studenti", ha concluso la prima cittadina di Roma. (Rer)