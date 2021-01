Cina: Covid, casi di contagio scesi a 55 nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina continentale ha registrato 52 casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, di cui 36 trasmessi localmente e 16 importati. Lo ha reso noto oggi Commissione sanitaria nazionale. Dei casi trasmessi localmente, 21 sono stati segnalati nella provincia di Heilongjiang, 13 in quella di Jilin, uno nell'Hebei e uno a Pechino. Sono stati segnalati due casi sospetti, uno a Shanghai e uno a Pechino. Non è stato segnalato alcun decesso correlato alla malattia. Secondo i dati aggiornati a ieri, 28 gennaio, la Cina continentale ha segnalato in totale 4.673 casi di Covid-19 importati. Tra questi, 4.373 pazienti sono stati dimessi dagli ospedali dopo la guarigione e 300 restano ricoverati. Nessun decesso è stato segnalato tra i casi importati. Il numero totale di casi confermati di Covid-19 in Cina ha raggiunto quota 89.378, inclusi 1.802 pazienti ancora in trattamento, di cui 99 in condizioni gravi. 82.940 pazienti sono stati dimessi dagli ospedali dopo il recupero e 4.636 sono deceduti a causa della malattia. Sono 10.321 i casi confermati di Covid-19, con 177 decessi, nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong, 47 i casi a Macao e 895, con sette decessi, i casi a Taiwan.(Cip)