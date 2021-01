Governo: Bellanova, maggioranza deve dire se Italia viva è ritenuta affidabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le forze politiche devono dire se Italia viva è ritenuta affidabile, e quindi parte integrante della coalizione, perché le maggioranze nelle maggioranze le abbiamo viste in questi mesi. E deve arrivare da tutti e il prima possibile". Lo ha detto Teresa Bellanova, ex ministra dell'Agricoltura di Iv, a "Radio Anch'io" su Rai Radio1. "Abbiamo rappresentato a Mattarella le nostre preoccupazioni e disponibilità - ha aggiunto -. Non parlo di nomi e non ci sono veti ma serve forte discontinuità su contenuti e persone"(Rin)