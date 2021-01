Regno Unito: Johnson, con nuovi passaporti Bno in arrivo circa 300 mila cittadini Hong Kong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, stima che circa 300 mila cittadini di Hong Kong approfitteranno dei nuovi passaporti britannici d'oltremare (Bno) per lasciare l'ex colonia britannica e stabilirsi nel Regno Unito. In una nota, Johnson ha affermato che la nuova procedura onora i "profondi legami di storia e amicizia" tra Hong Kong e il Regno Unito. La concessione dei nuovi Bno, che si apre domenica 31 gennaio, è stato proposto dopo che, secondo il governo di Londra, l'imposizione da parte della Cina della legge sulla sicurezza nazionale ha violato i termini dell'accordo congiunto stipulato tra le due nazioni quando Hong Kong è stata consegnata al controllo di Pechino nel 1997. Secondo le stime del ministero dell'Interno, si prevede che tra 123 mila e 153.700 titolari di Bno e i loro familiari a carico utilizzeranno la rotta per il Regno Unito nel primo anno di validità di questa corsia preferenziale, passando da 258 mila a 322.400 in cinque anni. Il costo del visto per rimanere per cinque anni sarà di 250 sterline (circa 282 euro) a persona insieme a un supplemento sanitario per l'immigrazione sino a 624 sterline (circa 705 euro) all'anno. "Siamo stati chiari che non guarderemo dall'altra parte quando si tratta di Hong Kong", ha spiegato il ministro degli Esteri Dominic Raab in una dichiarazione riportata da "The Straits Times". "Saremo all'altezza della nostra responsabilità storica nei confronti del popolo" di Hong Kong, ha detto Raab.(Rel)