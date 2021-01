Governo: Meloni, compattezza centrodestra è nei fatti, voto opzione migliore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compattezza del centrodestra "è nei fatti, tutti noi riteniamo che il voto sia l’opzione migliore". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia ai microfoni di "Radio Anch'io" su Radio 1. "La crisi al di là delle formalità è aperta da due mesi. Si sarebbe potuto già votare, attenzione a ritenere questa via impraticabile sia per un fatto di merito che di metodo. In Portogallo hanno votato la settimana scorsa", ha aggiunto. "Qualsiasi altra scelta al di là del voto darà un governo sempre debole all’Italia", ha spiegato Meloni.(Rin)