Ungheria: premier Orban, a breve possibile accordo per il vaccino anti Covid cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria potrebbe firmare un accordo per l'acquisto del vaccino cinese contro il coronavirus oggi o domani. Lo ha detto il primo ministro ungherese, Viktor Orban, parlando all'emittente "Radio Kossuth". Il premier ungherese si è spinto a dichiarare che vuole lui stesso vaccinarsi con il vaccino della cinese Sinopharm. Budapest osserva con attenzione quanto sta facendo la Serbia, che già somministra il vaccino di Sinopharm. Se questo dovesse essere approvato dall'Agenzia nazionale di farmacia e salute alimentare (Ogyei), l'Ungheria sarebbe il primo Paese in Unione europea a impiegarlo. Budapest ha già dato un'autorizzazione preliminare anche al vaccino russo Sputnik V. Il capo del governo spiega che la dicotomia tra Est e Ovest ha perso il suo significato e che ci sono esperti e professionisti da entrambe le parti. La questione del vaccino non deve insomma essere politicizzata, dice Orban. Sulla durata delle restrizioni in vigore, di cui ieri è stata annunciata la proroga fino al primo marzo, Orban afferma che finché la campagna vaccinale non avrà fatto progressi, la priorità del suo governo è la salvaguardia dei posti di lavoro. (Vap)