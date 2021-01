Regno Unito: premier Johnson considera adesione a "Nato asiatica" in chiave anticinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Boris Johnson starebbe valutando la possibilità che il Regno Unito si unisca all'alleanza informale Quad, composta da Australia, India, Giappone e Stati Uniti e nota come "Nato asiatica", per resistere all'espansione economica e militare della Cina nell'area. Johnson sarebbe pronto a considerare la partecipazione del Regno Unito al "Quadrilateral Security Dialogue" (Dialogo sulla sicurezza quadrilaterale - Quad) durante la sua prossima visita in India, parte della strategia post Brexit del governo. Il presidente statunitense Joe Biden starebbe infatti cercando di "reclutare" nuovi membri per il Quad. Il ministro degli Esteri britannico Dominic Raab, durante il suo ultimo viaggio in India lo scorso mese, aveva affermato di non escludere che il Regno Unito potesse unirsi all'alleanza, ma aveva anche detto che sarebbero stati i due primi ministri, Johnson e Narendra Modi, a discutere della questione durante la prima visita del primo in India dopo la fine del periodo di transizione della Brexit. (segue) (Rel)