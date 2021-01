Regno Unito: premier Johnson considera adesione a "Nato asiatica" in chiave anticinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Johnson aveva pianificato una visita in India per questa settimana, ma quest'appuntamento è stato rimandato a data da destinarsi a causa delle restrizioni anti Covid. Johnson starebbe inoltre pianificando di costruire il consenso per invitare India, Australia e Corea del Sud al G7 di giugno, al fine di formalizzare ed espandere il cosiddetto D10, il gruppo delle "più grandi democrazie del mondo", che punterebbe anch'esso a contenere l'espansionismo cinese. (Rel)