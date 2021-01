Libia: Al Kabir sostiene Mukhtar e Qinan per il governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca centrale di Tripoli, Al Sadiq al Kabir, starebbe esercitando pressioni affinché l'ex ambasciatore libico in Turchia, Abdul Razzaq Mukhtar, legato alla Fratellanza musulmana, assuma l'incarico di primo ministro del prossimo governo unitario libico. L’indiscrezione è stata fatta filtrare dall’emittente televisiva “Libya 24”, legata ad ambienti del passato regime di Muammar Gheddafi. In tal modo, spiega la tv libico, Al Kabir ricambierebbe il favore di Mukhtar, che ha favorito la sua nomina alla carica di governatore della Banca centrale. Secondo il sito libico, Al Kabir vorrebbe inoltre che il deputato Salem Qinan assumesse la carica di vicepresidente del Consiglio presidenziale in rappresentanza della Tripolitania, la regione della Libia occidentale. (Lit)