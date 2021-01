Covid: Uecoop, speculazione su palestre fai da te, prezzi aumentano del 50 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo lockdown nella primavera dello scorso anno e poi la divisione a zone dell’Italia ha messo sotto pressione il settore del wellness e dello sport che a livello nazionale vede coinvolti ogni anno quasi 20 milioni di appassionati più o meno continuativi con 16.146 strutture da nord a sud della Penisola fra palestre e centri benessere spiega Uecoop su dati Istat e della Camera di commercio di Milano Lodi e Monza Brianza. La pandemia ha mandato in crisi anche le cooperative che gestiscono impianti sportivi e che – sottolinea Uecoop – devono continuare a sostenere i costi della manutenzione nonostante il divieto di aprire al pubblico. Il settore vale circa 10 miliardi di euro all’anno e coinvolge oltre 120mila operatori spiega Uecoop sulla base dei dati emersi alle ultime fiere del wellness. Fra chi pratica sport – continua Uecoop - il 51,4 per cento è laureato, il 36,8 per cento è diplomato, il 21,2 per cento ha un diploma di scuola media inferiore e il 7,3 per cento ha la licenza elementare o non ha titoli di studio secondo l’Istat. Uno sportivo su 4 (25,2 per cento) si dedica a ginnastica, fitness, body building o aerobica, il 23 per cento gioca a calcio e più del 21 per cento è appassionato di sport acquatici secondo l’Istat. Un esercito di appassionati che con il Covid – conclude Uecoop - oltre a non poter sfruttare abbonamenti già pagati ma non utilizzati per palestre e centri sportivi chiusi si ritrova anche a fare i conti con il caro prezzi per tenersi in forma a casa. (Com)