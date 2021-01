Credito: Spagna, per Caixabank -19 per cento di utile netto nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Caixabank ha chiuso il 2020 con un utile netto di 1,3 miliardi di euro, il 19 per cento in meno su base annua, dopo una serie di accantonamenti pari a 1,2 miliardi a causa delle crisi derivante dal Covid-19. Come riferisce il quotidiano "Abc", il quarto trimestre è stato positivo per l'istituto di credito permettendogli di registrare un utile netto di 655 milioni, il 25,6 per cento in più rispetto a quello precedente. Questo permetterà a Caixabank di affrontare con maggiore tranquillità l'assorbimento di Bankia che avverrà nelle prossime settimane. Tuttavia, l'accorpamento tecnologico si estenderà per tutto il 2021. (Spm)