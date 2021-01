© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Berlusconi "non mi sembra interessato" alla maggioranza Ursula. Lo ha detto la leader di Fd'I Giorgia Meloni a "Radio Anch'io" su Rai Radio1. "Serve un governo di patrioti non di sedicenti europeisti che finirebbero per fare interessi di Francia e Germania. Un governo sedicente europeista già lo abbiamo", ha aggiunto.(Rin)