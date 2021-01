Bangladesh: altri 1.778 rohingya trasferiti sull’isola di Bhasan Char

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro gruppo di profughi rohingya ospiti del Bangladesh, il terzo, è stato trasferito dai campi di Cox’s Bazar all’isola di Bhasan Char. Quattro navi della Marina militare sono salpate dal porto di Chittagong con 1.778 persone a bordo. Domani sarà il turno del quarto gruppo, per un totale di circa tremila persone in due giorni. Altri due ricollocamenti sono già stati effettuati il mese scorso: il primo il 4 dicembre ha riguardato 1.642 persone; il secondo, il 29 dicembre, altre 1.800. Il governo di Dacca ha costruito 120 insediamenti sull’isola, di 40 chilometri quadrati, e punta a trasferirvi circa centomila delle persone attualmente ospitate nei sovraffollati campi di Cox’s Bazar. Il progetto, motivato soprattutto da esigenze di sicurezza, è costato 23,12 miliardi di taka (quasi 318 milioni di euro). L’esecutivo ha assicurato che il trasferimento è su base volontaria e che la fornitura di cibo, gli alloggi e le condizioni sanitarie sono adeguati, dopo le perplessità espresse da alcune organizzazioni non governative sull’idoneità del luogo, soggetto al rischio di inondazioni. (segue) (Inn)