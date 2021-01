Bangladesh: altri 1.778 rohingya trasferiti sull’isola di Bhasan Char (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel frattempo il Bangladesh sta cercando di avviare il rimpatrio dei rohingya in Myanmar, da dove provengono, e prevede di iniziare entro il secondo trimestre dell’anno, stando a quanto dichiarato dal sottosegretario agli Esteri bengalese, Masud Bin Momen, il 19 gennaio dopo un incontro in videoconferenza con una delegazione birmana e una cinese. Il sottosegretario ha precisato che il Bangladesh aveva proposto il primo trimestre, ma che il Myanmar ha chiesto più tempo per organizzare gli aspetti logistici. Il Bangladesh, inoltre, aveva suggerito di procedere secondo un criterio “basato sui villaggi”, mentre il Myanmar preferisce iniziare dalla lista di 42 mila nomi già validata (su oltre 830 mila). Momen, infine, ha detto che gli interlocutori sono stati d’accordo con la posizione di Dacca sul mantenimento della presenza della comunità internazionale quando il processo inizierà. (segue) (Inn)