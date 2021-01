Romania: ministro Interno, preparati ad entrare quanto prima nell'area Schengen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania è preparata ad entrare quanto prima nell'area Schengen. Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno, Lucian Bode intervenendo alla riunione del Consiglio informale Giustizia e Affari interni dell'Ue, svoltasi in videoconferenza, come riferisce l'agenzia di stampa "Agerpres". Sollecitando l'acceleramento dei colloqui in tal senso, il ministro romeno ha sottolineato il contributo di Bucarest agli sforzi congiunti per la gestione dell'immigrazione, partecipando in maniera consistente alle attività dell'Agenzia Frontex, tramite le azioni di rilocazione delle persone che necessitano di protezione internazionale, in seguito alle missioni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo. Previsto inizialmente a marzo 2011, l'ingresso di Romania e Bulgaria a Schengen è stato rinviato ripetutamente, in seguito all'opposizione di alcuni Stati membri, che hanno invocato la mancanza di riforme nel campo della giustizia. (Rob)