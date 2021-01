Recovery: Bonaccini, c'è un problema di confronto, necessario contributo Regioni e comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Recovery fund "c'è un problema di confronto". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ospite di "Agorà" su Rai3. "Noi non sappiamo fino in fondo cosa c’è nel Recovery fund, glielo dico io da presidente della Conferenza delle Regioni, che da mesi chiede un confronto. Anche con questo governo che sostegno - ha aggiunto - un problema di confronto c’è. Le Regioni hanno la responsabilità di spendere le risorse che vengono assegnate. Non sempre hanno dimostrato di essere all'altezza. Ma nessun governo in soli sei anni, può pensare di investire 209 miliardi di euro senza il contributo delle Regioni, comuni ed enti locali", ha spiegato Bonaccini. (Rin)