Marocco-Usa: al via programma lo sviluppo della regione di Beni Mellal-Khenifra

- L'ambasciata degli Stati Uniti in Marocco, attraverso l'Agenzia degli Usa per lo sviluppo internazionale (Usaid), ha lanciato in collaborazione con la regione di Beni Mellal-Khenifra un programma di 18 milioni di dollari volto a promuovere lo sviluppo inclusivo, con particolare attenzione alla creazione di opportunità economiche per donne, giovani e persone con disabilità. "Sviluppo socio-economico inclusivo nella regione di Beni Mellal-Khénifra", questo il nome del programma il cui acronimo è “Ised”, si sviluppa su un periodo di cinque anni (2021-2025) e mira a sostenere la regione nel raggiungimento delle sue priorità di sviluppo, attraverso il rafforzamento della governance partecipativa, il miglioramento delle opportunità di crescita economica e la creazione di posti di lavoro. (Mar)