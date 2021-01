Siria: tensione fra forze governo e milizie filo-iraniane nell’est del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si registrano tensioni fra le forze del governo siriano e le milizie sostenute dall’Iran nella provincia orientale di Deir ez-Zor, in Siria, mentre le forze del partito sciita libanese Hezbollah inviano nuovi rinforzi nell’area per contribuire alla campagna contro lo Stato islamico (Is). Secondo quanto riferisce l’Osservatorio siriano dei diritti umani, organizzazione non governativa con sede a Londra, scontri hanno avuto luogo nelle ultime ore ai margini della cittadina di Al Mayadin, nel governatorato di Deir ez-Zor, fra le milizie locali ‘Abu al Fadl al Abbas’, legate al Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica iraniano, e le forze della Difesa nazionale, legate al governo di Damasco. Gli scontri sono esplosi dopo che le milizie filo-iraniane hanno cercato di prendere il controllo di un comando e un posto di blocco della Difesa nazionale situati lungo la strada di Al Shibli, presso il distretto di Ain Ali, con il pretesto della vicinanza a una zona d’influenza iraniana. (Res)