Germania: presidente Bdi Russwurm, blocco totale anti Covid sarebbe errore

- Inasprire in un blocco totale il lockdown generale in vigore in Germania dal 16 dicembre scorso al 14 febbraio per il contenimento della pandemia di coronavirus sarebbe un errore. “Non è del tutto chiaro”, infatti, quali potrebbero essere gli sviluppi. È quanto affermato dal presidente della Federazione dell'industria tedesca (Bdi), Siegfried Russwurm, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Handelsblatt”. Per Russwurm, “nessuno sa” se il blocco totale contribuisca a tenere sotto controllo il processo di infezione. A ogni modo, ha avvertito il presidente del Bdi, con l'arresto di tutte le attività produttive, “il danno sarebbe enorme”. In particolare, se la produzione dovesse essere interrotta per tre o quattro settimane, lo stesso periodo di tempo sarebbe necessario al suo riavvio. Secondo Russwurm, la conseguenza sarebbe “una cifra negativa della crescita del Pil per l'intero anno”. Una simile strategia “non è molto realistica” e “innescherebbe significative reazioni a catena in tutta Europa, ha sottolineato il presidente del Bdi. (segue) (Geb)