Germania: presidente Bdi Russwurm, blocco totale anti Covid sarebbe errore (2)

- Russwurm è quindi intervenuto sulle stime di crescita della Germania elaborate dal Bdi per il 2020, secondo cui il dato sarebbe del 3,5 per cento. Al riguardo, il presidente del Bdi ha invitato alla cautela e ad attenersi alla previsioni. L'espansione del prodotto interno lordo stimata dal Bdi può, infatti, verificarsi “se le catene di approvvigionamento internazionali reggono, i confini interni dell'Ue rimangono aperti e la produzione delle industrie continua”. Allo stesso tempo, Russwurm ha evidenziato che “una cosa è chiara: in considerazione del tasso di infezione in Europa, la nostra valutazione è fragile”. (Geb)