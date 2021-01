Iraq: parlamento conclude la discussione del bilancio 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto per la legge di bilancio 2021 dell’Iraq è stato discusso dal parlamento di Baghdad ed è pronto per la votazione finale. Lo riferisce una fonte parlamentare del portale iracheno "Shafaq", secondo cui la bozza inviata dal governo in aula circa un mese fa è stata in parte emendata e “il deficit è stato ridotto del 50 per cento, dopo essere stato stimato inizialmente a 71 mila miliardi di dinari iracheni (40 miliardi di euro)”. La commissione Finanze del parlamento, ha aggiunto la fonte, “distribuirà la prossima settimana copie della bozza emendata ai capigruppo, 24 ore prima della convocazione della seduta per il voto sulla legge di bilancio”. La data indicata per la votazione del progetto di legge è quella di lunedì prossimo, primo febbraio. (Res)