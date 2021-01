Atac: Assemblea capitolina su esiti referendum si terrà il 25 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giovedì 25 febbraio è convocata l'Assemblea capitolina straordinaria che discuterà l'esito del referendum sulla messa a gara del servizio Atac, i cui risultati, favorevoli a entrambi i quesiti, sono stati proclamati ieri dal Campidoglio in ottemperanza della sentenza del Tar del Lazio. La data per la seduta è stata definita nella conferenza dei capigruppo capitolini che si è riunita ieri sera a termine del consiglio. Oggi in piazza del Campidoglio è comunque prevista una manifestazione indetta dai Radicali sul tema. (Rer)