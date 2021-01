Governo: Bonaccini (Regioni), rimettere insieme il centrosinistra con una maggioranza più ampia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faccio molta fatica a spiegare la crisi. Per continuare a governare bisogna avere i numeri in parlamento, che passano nel rimettere insieme il centrosinistra con una maggioranza più ampia, evitando di essere appesi al Ciampolillo di turno". Lo ha detto il presidente della Conferenza delle Regioni e dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ospite di "Agorà" su Rai3. "Al voto non ci vuole andare quasi nessuno, perché le inquietudini delle persone sono più legate al lavoro", ha aggiunto. "Renzi ha fatto un errore grave: ha creato una crisi nel momento peggiore per farlo - ha spiegato Bonaccini -. Però così facendo si sta appesi a numeri ristretti e non si riesce più a governare".(Rin)