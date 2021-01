Libano: dopo le manifestazioni a Tripoli chiesto l'intervento del Consiglio di sicurezza Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le manifestazioni a Tripoli, in Libano, hanno sollevato preoccupazione per la situazione nel Paese dei cedri, al punto che il presidente Michel Aoun ha chiesto al Consiglio di sicurezza Onu di intervenire per valutare la situazione. I manifestanti avevano iniziato le proteste popolari a Tripoli e in altre città libanesi, per il quarto giorno consecutivo, dopo che un giovane libanese era stato ucciso durante le proteste. Le forze di sicurezza libanesi hanno sparato gas lacrimogeni per disperdere i manifestanti nella piazza Al Nour della città, uccidendo un giovane e ferendone centinaia durante gli scontri. (Res)