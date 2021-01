Oman: nel 2020 traffico porto di Suwaiq aumentato del 51 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il porto di Suwaiq, in Oman, ha registrato nel 2020 un aumento del volume del traffico merci del 51 per cento rispetto all’anno precedente. Per lo scalo omanita sono passate infatti l’anno scorso 675.109 tonnellate di merci, contro le 448.410 dell’anno precedente. Secondo statistiche rilasciate dallo stesso Porto di Suwaiq, il numero di navi utilizzate per lo scalo è cresciuto nella misura del 421 per cento, con il transito di 959 imbarcazioni, contro le 184 del 2019. L’attivazione del porto, nel dicembre 2018, ha avuto riflessi positivi sul traffico commerciale nella provincia e ha contribuito allo sviluppo di numerosi progetti e alla creazione di nuovi posti di lavoro diretti e indiretti, attirando nuove compagnie e investimenti. (Res)