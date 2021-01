Giappone: i giovani sono i più colpiti dalle ricadute occupazionali della pandemia (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Giappone aggancerà nella seconda metà del 2021 la più forte ripresa da decenni a questa parte, a seguito del progressivo allentamento delle pressioni causate dalla pandemia di coronavirus. E' quanto prevedono gli economisti consultati dal Centro per la ricerca economica del Giappone, secondo cui la terza economia mondiale crescerà del 3,42 per cento il prossimo anno fiscale (da aprile a marzo 2022). I consumi, in particolare, dovrebbero registrare una ripresa dalla prossima estate, anche per effetto dell'accelerazione della campagna vaccinale. La ripresa compenserà però soltanto in parte la contrazione economica del 5,37 per cento prevista per l'anno fiscale corrente. Il governo del premier Yoshihide Suga punta a riportare l'economia ai livelli pre-pandemici con l'impiego di misure di stimolo, ma per gli economisti tale obiettivo è troppo ambizioso nel breve termine, specie alla luce del rinnovato quadro di emergenza sanitaria. (segue) (Git)