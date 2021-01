Giappone: i giovani sono i più colpiti dalle ricadute occupazionali della pandemia (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita economica di quel Paese per l'anno fiscale 2021, portandole al 4 per cento, rispetto al 3,4 per cento previsto lo scorso luglio. La revisione segue l'adozione da parte di Tokyo di nuove misure economiche tese a contenere le ricadute della pandemia di coronavirus. Il governo ha però anche peggiorato le previsioni per il 2020: quest'anno la terza economia del Globo subirà una contrazione del 5 per cento, un dato peggiore rispetto alle precedenti previsioni a causa della nuova ondata di contagi in corso nel paese. Le nuove previsioni dovrebbero essere approvate ufficialmente dal governo giapponese a breve, assieme alle stime delle entrate fiscali e di altri indicatori macroeconomici su cui poggerà il bilancio di previsione del prossimo anno. (Git)