Corea del Sud: coronavirus, rinviato allentamento misure distanziamento sociale (5)

- Nei giorni scorsi il governo della Corea del Sud ha esteso all'intero territorio nazionale il divieto agli assembramenti privati di oltre cinque persone non conviventi, e prorogato le misure giù in vigore sino almeno al prossimo 17 gennaio. Lo ha annunciato lo scorso fine settimana il ministero della Salute di quel paese. Il divieto di assembramento è già in vigore nell'area di Seul dallo scorso 23 dicembre, e proibisce a gruppi di oltre cinque persone di riunirsi al chiuso o all'aperto a fini di socializzazione. Il neonominato ministro della Salute e del welfare, Kwon Deok-cheol, ha dichiarato durante una conferenza stampa che la misura punta a "stabilizzare l'andameno dei nuovi contagi prima dell'inizio delle vaccinazioni, nel mese di febbraio". (segue) (Git)