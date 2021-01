Imprese: semiconduttori, balzo degli utili di SK hynix

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sk hynix, secondo maggior produttore mondiale di chip di memoria, ha conseguito un aumento degli utili dell'84 per cento annuo nel 2020. E' quanto attestano i risultati finanziari presentati dal colosso dell'elettronica sudcoreano nella giornata di oggi, 29 gennaio. Lo scorso anno l'azienda ha generato un volume d'affari di 31.900 miliardi di won (28,6 miliardi di dollari), e un utile operativo di 2.010 miliardi di won, in aumento rispettivamente del 18 e dell'85 per cento rispetto al 2019. Il margine operativo è stato del 16 per cento, e quello netto del 15 per cento. Noh Jong-won, vicepresidente esecutivo di SK hynix, ha commentato i risultati evidenziando le turbolenze del mercato globale, e la capacità dell'azienda di garantire la stabilità dei processi produttivi di componenti come la DRAM 1Znm e la memoria NAND Flash a 128 strati. (Git)