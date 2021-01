Usa: fuga di azoto liquido in un allevamento Usa, morte sei persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei persone hanno perso la vita presso un allevamento di pollame a Gainesville, nello Stato Usa della Georgia, a causa di una fuga di azoto liquido. Lo riferisce la stampa Usa, secondo cui almeno altre tre persone versano in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni dell'incidente, l'azoto liquido è fuoriuscito da una linea del sistema di refrigerazione dell'allevamento, gestito da Foundation Food Group. A contatto con l'atmosfera, l'azoto è evaporato ed ha creato una miscela tossica inodore, che avrebbe causato la morte per soffocamento dei dipendenti al lavoro in spazi chiusi. Gainesville è il fulcro dell'industria del pollame della Georgia. Lo stabilimento interessato dall'incidente è il più grande del suo genere negli Stati Uniti, e migliaia di persone sono impegnate nei processi di lavorazione della carne in diversi stabilimenti nella cittadina. (Nys)