Taiwan-Germania: Covid, ministro economia Wang chiede aiuto per l'acquisizione di vaccini

- La ministra dell'Economia di Taiwan, Wang Mei-hua, ha annunciato che l'Isola ha chiesto l'aiuto della Germania per ottenere la fornitura di vaccini contro il coronavirus. La richiesta è stata espressa dalla stessa Wang, nel corso di un colloquio tra il ministro e l'ambasciatore di fatto della Germania a Taipei; da parte sua, il rappresentante di Berlino avrebbe consegnato una lettera del ministro dell'Economia tedesco, Peter Altmaier, contenente la richiesta di assistenza per alleviare il fabbisogno di semiconduttori della prima Economia europea. L'incontro tra Wang e il funzionario tedesco si è tenuto mercoledì, 27 gennaio, e durante il colloquio la ministra ha chiesto alla Germania di "assistere Taiwan nell'acquisizione di vaccini, entro i limiti del possibile". Il ministero dell'Economia tedesco non ha commentato le dichiarazioni di Wang. Il mese scorso Taiwan ha annunciato di aver negoziato l'acquisto di 20 milioni di dosi di vaccino, inclusi 10 milioni di dosi da AstraZeneca, che dovrebbero essere consegnati all'Isola a partire dal mese di marzo. Altre 4,76 milioni di dosi dovrebbero giungere a Taiwan tramite l'iniziativa globale Covax. (Cip)