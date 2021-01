Usa-Corea del Sud: funzionario Pentagono, garantire prontezza tramite esercitazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, intende mantenere l'impegno ad assicurare la prontezza delle forze Usa in Corea del Sud tramite la conduzione di esercitazioni militari. Lo ha dichiarato ieri, 28 gennaio, il portavoce del Pentagono, John Kirby, nel corso di una conferenza stampa. Kirby ha ribadito l'importanza attribuita da Washington alla prontezza delle forze di stanza nella Penisola coreana, a fronte dei progressi della Corea del Nord nello sviluppo di "armi avanzate", come nuovi missili balistici per sottomarini. "Riconosciamo il valore dell'addestramento e delle esercitazioni per mantenere la prontezza delle nostre truppe, e non esiste luogo dove ciò sia più importante della Penisola Coreana", ha detto il portavoce. "Pronti a combattere stanotte non è solo uno slogan. Nella Penisola Coreana ha un significato concreto, e il segretario intende assicurare che le cose non cambino", ha aggiunto il funzionario. (segue) (Git)