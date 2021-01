Usa: Hass (Cfr), Biden dovrà risanare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Richard Haass, presidente del Council on Foreign Relations, in una intervista a "la Repubblica" dice che il neo presidente Joe Biden dovrà risanare l'America sul piano sanitario ed economico prima di poter guardare allo scacchiere globale. "Prima di organizzare un vertice sulle democrazie l'America deve mettere ordine nella sua democrazia". Sul piano multilaterale, preoccupa "l'assenza di un accordo sulla cyber sicurezza. Non parlo di spionaggio ma delle intrusioni operative nei sistemi che tengono in vita una nazione. Abbiamo superato i rischi nucleari con degli accordi. Dobbiamo fare lo stesso per la cybersicurezza fare accordi con Cina o Russia". Con la Cina resta molta tensione. Le dichiarazioni dl Xi ling Ping "sono dichiarazioni realiste: è implicito, come ha detto, che una guerra fredda possa diventare calda. Lo diventerà? Non credo. Un conflitto caldo vorrebbe dire cancellare l'opportunità di lavorare insieme su sfide di interesse comune. Guai a cambiare oggi gli aspetti fondamentali del rapporto Cina-Usa che risale agli annidi Kissinger e Nixon. Ma Biden dovrà porre fine alla nostra ambiguità strategica chiarendo che, se necessario, siamo pronti a aiutare Taiwan. E la Cina deve convincersi che non le converrà usare la forza contro Taiwan perchè pagherebbe un prezzo altissimo", ha concluso Hass.(Res)