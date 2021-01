Imprese: Donnet (Generali), nuova organizzazione per raggiungere i nostri obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nuova organizzazione, decisa in un anno in cui il mondo è cambiato, ci aiuterà a implementare la nostra strategia e a raggiungere tutti gli obiettivi finanziari dei 2021, che abbiamo confermato. Ma le sue linee guida saranno utili anche per il prossimo ciclo strategico, che sarà tracciato nel piano 2022-2024". Lo ha detto a "la Repubblica" l'amministratore delegato Philippe Donnet. Ora e Trieste non c'è un uomo solo al comando. "Assolutamente no. Ho solo più leve in mano: abbiamo semplificato il processo decisionale per renderlo più veloce e più snello, ma il mio stile è l'esatto contrario dell'uomo solo al comando. Giocavo a rugby, credo solo nella forza della squadra. Le persone che abbiamo scelto sono interne al gruppo e scelte in funzione di quello che hanno fatto con noi". La riorganizzazione aiuterà il Leone a raggiungere i suoi obiettivi: "Intanto già confermare gli obiettivi finanziari del piano 2021, alla luce di quanto è successo, è molto ambizioso. In quanto al tre punti di principale cambiamento il primo è l'integrazione della gestione degli investimenti con l'attività assicurativa: l'assicurazione Vita è il nostro mestiere più importante e farlo con i tassi così bassi e così a lungo è una sfida importante". "Per questo - continua - e per rendere il business Vita sostenibile anche nei prossimi decenni, bisogna guardare simultaneamente passività e investimenti. Accanto a questo abbiamo deciso di far crescere il nostro asset management e renderlo più centrale. Infine acceleriamo, come è ovvio in questa fase, sulla trasformazione digitale", ha concluso Donnet. (Res)