Afghanistan: capo politico talebani, colloqui molto positivi con inviato russo Kabulov

- La delegazione dei talebani in visita a Mosca ha discusso dei negoziati con gli Stati Uniti e il processo di pace afgano nei colloqui avvenuti ieri al ministero degli Esteri russo. Lo ha detto il capo politico del movimento dei talebani, Sher Mohammad Abbas Stanikzai, nel corso di una conferenza stampa organizzata all'hotel Ucraina di Mosca. "Siamo venuti qui per scambiare opinioni su diverse questioni relative all'Afghanistan, compresi i nostri negoziati con gli statunitensi e le autorità di Kabul, il processo di pace in corso e molte altre questioni di nostro interesse. Ieri abbiamo avuto un incontro con il rappresentante presidenziale della Russia per l'Afghanistan, Zamir Kabulov, al ministero degli affari esteri, ed è stata una discussione molto positiva. Condividiamo obiettivi comuni e opinioni comuni riguardo al processo di pace in Afghanistan", ha detto Stanikzai. Il capo politico dei talebani ha affermato che con Kabulov si è parlato della formazione di un nuovo governo "che dovrebbe essere accettabile per la maggioranza del popolo afgano". (Rum)