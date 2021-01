Balcani: Kurz, vaccini anti Covid saranno distribuiti nello stesso momento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Kosovo ha reso noto lo scorso 5 gennaio di essersi assicurato 500 mila dosi del vaccino contro il coronavirus sviluppato dalle compagnie farmaceutiche Pfizer e BioNTech. Secondo il ministro della Salute del Kosovo, Armend Zemaj, "il ministero della Salute è impegnato da mesi in molte direzioni per garantire il vaccino contro il Covid-19, con l'intento di adempiere agli obblighi che abbiamo nei confronti dei cittadini e salvaguardare la loro salute pubblica". "Il governo del Kosovo e il ministero della Salute rimangono impegnati nei confronti dei cittadini per garantire la loro protezione attraverso una vaccinazione completa contro Covid-19", si leggeva in un comunicato stampa del ministero. Inoltre il Kosovo riceverà dalla piattaforma Covax altri 360 mila dosi di vaccini gratuiti per il 20 per cento della popolazione. (segue) (Alt)