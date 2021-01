Kosovo: ministro Salute, al momento nessun allentamento misure anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro uscente della Salute kosovaro, Armend Zemaj, ha affermato che per il momento non è previsto alcun allentamento delle misure restrittive per il contrasto alla pandemia di Covid-19. "Non possiamo permetterci il privilegio di allentare una certa misura che potrebbe danneggiare la stabilità dei casi e la pandemia", ha spiegato il ministro. Per quanto riguarda il lancio del vaccino in Kosovo, Zemaj ha detto: “Stiamo lavorando intensamente. La cosa buona è che abbiamo assicurato la catena del raffreddamento e, naturalmente, i primi vaccini dovrebbero arrivare a febbraio". (segue) (Alt)