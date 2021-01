Kosovo-Serbia: Dipartimento di Stato Usa, sosteniamo dialogo per reciproco riconoscimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sostengono il dialogo tra Kosovo e Serbia, mediato dall'Unione europea, allo scopo di raggiungere un accordo comprensivo tra le due parti. E' quanto fanno sapere dal Dipartimento di Stato Usa in un commento per l'emittente "Radio Free Europe". Come detto dal presidente statunitense Joe Biden, "una soluzione comprensiva è cruciale per Kosovo e Serbia per andare avanti verso il reciproco riconoscimento". "Mantenere la sovranità e l'integrità territoriali di entrambi i Paesi e rafforzare le loro istituzioni democratiche", sono altri due obiettivi di questo processo secondo quanto evidenziato dal Dipartimento di Stato Usa. (segue) (Alt)