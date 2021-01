Kosovo-Serbia: Dipartimento di Stato Usa, sosteniamo dialogo per reciproco riconoscimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro uscente del Kosovo Avdullah Hoti ha intanto inviato una lettera di congratulazioni al nuovo segretario di Stato Usa Antony Blinken, dicendosi grato per il sostegno di Washington. "Siamo impegnati a lavorare con te per accelerare gli sforzi per raggiungere un accordo sulla normalizzazione, fondato sul reciproco riconoscimento tra Repubblica del Kosovo e Repubblica della Serbia", ha dichiarato Hoti. (Alt)