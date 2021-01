Libia: Williams, ottenuti “risultati tangibili” grazie a mediazione Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentante speciale ad interim del segretario generale delle Nazioni Unite, Stephanie Williams, ha affermato che i dialoghi intra-libici – facilitati dalla missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil)- hanno prodotto "risultati tangibili". Lo ha detto parlando di fronte ai 15 membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in riferimento all’accordo per il cessate il fuoco raggiunto a ottobre tra il Governo di accordo nazionale con sede a Tripoli (Gna) e l'autoproclamato Esercito nazionale libico, guidato da Khalifa Haftar. Tra gli obiettivi raggiunti c’è anche la fissazione di una tabella di marcia per la creazione di un'autorità esecutiva ad interim in vista delle elezioni del 24 dicembre. Tra i risultati non raggiunti, Williams ha citato l’espulsione dei combattenti e mercenari stranieri dalla Libia entro la scadenza precedentemente fissata al 23 gennaio. "I libici desiderano voltare pagina, per reclamare la propria sovranità e il controllo sul loro destino come popolo”, ha sottolineato Williams. "Questo rinvigorito patriottismo libico – ha aggiunto - deve essere sfruttato e sostenuto da questo Consiglio per aprire un nuovo percorso verso la democrazia per la Libia, all’insegna del rispetto dei diritti umani, della responsabilità e della giustizia secondo lo stato di diritto”.(Nys)