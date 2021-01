Usa-Sudafrica: colloquio telefonico fra Blinken e Pandor, focus su relazioni bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken ha avuto oggi una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri sudafricano Naledi Pandor. Lo riferisce in una nota il portavoce del dipartimento di Stato, Ned Price. Le parti hanno sottolineato il comune auspicio di espandere le relazioni commerciali e di investimento tra Stati Uniti e Sudafrica e di cooperare su questioni globali e regionali in Africa. Il segretario Blinken e il ministro Pandor hanno anche discusso degli sforzi multilaterali per quanto concerne le vaccinazioni contro il Covid-19 e dell'impegno futuro nella lotta al cambiamento climatico. (Nys)