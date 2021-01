Usa: salute sessuale e riproduttiva al centro della politica estera di Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emancipazione, la protezione delle donne e la promozione della loro salute e dei loro diritti sessuali e riproduttivi, rappresentano elementi centrali della politica estera e della sicurezza nazionale degli Stati Uniti. E’ quanto afferma il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Una nota del dipartimento di Stato evidenza che “il presidente (Joe) Biden ha firmato un memorandum presidenziale” in base al quale “la politica di protezione della vita nell'assistenza sanitaria globale della precedente amministrazione è stata revocata”. Il riferimento è al provvedimento firmato nelle scorse ore dall’inquilino della Casa Bianca in cui viene revocato il decreto che vietava alle Ong estere finanziate dagli Stati Uniti di praticare o fornire informazioni sull’interruzione di gravidanza. “L'azione del presidente Biden – spiega ancora Blinken -contribuirà a migliorare la vita delle donne e dei bambini in tutto il mondo, ampliando la base dei partner che implementano l'assistenza sanitaria statunitense e aumentando l'accesso ai servizi sanitari critici, comprese le cure per l'Hiv /Aids, le informazioni e i servizi di pianificazione familiare, ed efficace diagnosi e trattamento della tubercolosi”. Il dipartimento di Stato annuncia che sono in fase di studio “misure necessarie per rendere disponibili, nel 2021, 32,5 milioni di dollari stanziati dal Congresso per sostenere il Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (Unfpa)”.(Nys)