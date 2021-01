Afghanistan: marcia indietro del Pentagono, ritiro truppe "potrebbe non essere possibile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti potrebbero non essere in grado di ridurre la loro presenza militare in Afghanistan, a causa del rifiuto dei Talebani di dar seguito agli accordi per la fine delle ostilità. Lo ha dichiarato ieri, 28 gennaio, il portavoce del Pentagono, John Kirby. "I talebani non hanno tenuto fede agli impegni", ha accusato il portavoce nel corso di una conferenza stampa, riferendosi all'accordo sottoscritto lo scorso anno per un cessate il fuoco permanente in cambio di una riduzione della presenza militare statunitense in quel Paese centro-asiatico. Kirby ha dichiarato che il nuovo segretario della Difesa, Lloyd Austin, è impegnato a valutare la questione, ed ha già intrapreso con gli alleati degli Stati Uniti la discussione delle opzioni per il futuro dell'Afghanistan. (segue) (Nys)