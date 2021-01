Afghanistan: marcia indietro del Pentagono, ritiro truppe "potrebbe non essere possibile" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e talebani hanno raggiunto un accordo nel febbraio 2020, che prevede la riduzione del contingente Usa in quel Paese da 13mila a 8.600 militari entro luglio dello scorso anno, e il futuro azzeramento della presenza militare straniera sul territorio afgano. L'ex presidente Usa Donald Trump aveva sancito una accelerazione del processo di ritiro delle truppe lo scorso novembre, decretando un ulteriore ridimensionamento del contingente Usa in Afghanistan a 2.500 uomini entro il 15 gennaio. Tale decisione è stata criticata dal segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. Secondo un rapporto del dipartimento della Difesa Usa, le guerra in Afghanistan, Iraq e Siria sono costate ai contribuenti Usa 1.570 miliardi di dollari a partire dall'11 settembre 2001. Gli Usa sono presenti militarmente in Afghanistan da 19 anni. (Nys)